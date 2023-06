'Defesa Civil do Futuro' é retomado nas escolas municipais em São Gonçalo

Dando continuidade ao trabalho realizado no ano passado, a Defesa Civil de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, retomou as atividades do projeto “Defesa Civil do Futuro”, que tem objetivo de promover, junto aos alunos da rede, uma cultura de prevenção e percepção de risco, desenvolvendo uma sociedade mais consciente no futuro.



A primeira unidade a receber o projeto, neste ano, foi a Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira, no Engenho Pequeno, um dos bairros mais afetados pelas chuvas de fevereiro.

Com prática de proteção e percepção de risco, por meio de atividades lúdicas e esportivas, o projeto é dividido em quatro etapas, uma vez por semana, e atende alunos de 7 a 12 anos, com o objetivo de visitar uma nova escola da rede municipal a cada mês.

“Através de atividades lúdicas, a Defesa Civil consegue acessar as crianças mostrando os diferentes conceitos de prevenção e mitigação. A ideia é orientar os alunos para que eles se tornem disseminadores destes conceitos e ensinem com a linguagem específica deles”, disse o Major Felipe Assunção, subsecretário de Defesa Civil de São Gonçalo.