CRMV-RJ realiza ação de educação sanitária com clientes de mercado no Rio

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos, uma em cada 10 pessoas no mundo fica doente por comer alimentos contaminados, afetando globalmente todas as nações. Mais de 200 doenças são causadas pela ingestão de alimentos contaminados com bactérias, vírus, parasitas ou produtos químicos, como metais pesados.

Neste dia 7 de junho é comemorado o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Na data o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) ressalta a importância de assegurar a proteção dos produtos de origem animal (POAs) em todas as etapas da cadeia de produção, desde o campo até o consumo final, e destaca o papel crucial desempenhado pelo médico-veterinário na garantia da qualidade desses alimentos. Esses profissionais são fundamentais para garantir a segurança e a saúde pública, atuando em diversas frentes para garantir alimentos seguros e de qualidade para todos.

Nesse sentido, a Comissão Estadual de Alimentos do CRMV-RJ, presidida pela médica-veterinária Isabelle Correa Rochebois Campello, realizou uma campanha orientativa aos clientes de uma grande rede de supermercados, no Centro do Rio de Janeiro, explicando a importância desses profissionais em todos esses processos, e como identificar que um produto de origem animal foi fiscalizado por um médico-veterinário, através dos selos de inspeção: SIM (quando comercializado no próprio município), SIE (no próprio Estado) e SIF (válido em todo o Brasil e para exportação).

Isabelle esclareceu que a identificação atesta a origem e os cuidados durante a industrialização do produto. Além disso, na prática, é a garantia de que o produto passou por inspeção de um médico-veterinário e não está sendo vendido de forma clandestina, o que poderia representar um risco à saúde do consumidor.

"É obrigatório que todo produto de origem animal seja registrado no SIM, SIE ou SIF e o estabelecimento produtor também. Com isso, produtos sem esta procedência estão irregulares e quem os comercializa e produz está sujeito a penalidades e até sanções criminais", explicou.

O porteiro João da Silva Santos, de 64 anos, contou que não conhecia a importância dos selos de inspeção, mas que, a partir da explicação, sempre irá analisar se os selos de inspeção estão contidos no produtos de origem animal.

"Eu sempre procuro grandes redes de supermercados porque sei que os produtos são confiáveis. Eu nunca comprei carne na feira com medo da forma de armazenamento do produto e da clandestinagem. Mas não sabia da importância dos selos de inspeção e nem como eles funcionavam. Muito importante essa orientação. Agora que estou ciente, sempre irei procurar produtos de origem animal com selos de inspeção. É um trabalho muito relevante e eu só tenho a agradecer aos médicos-veterinários por cuidarem de nós", disse, satisfeito.

O professor Edvandro Luise Sombrio de Souza, 44, também aprovou o trabalho realizado pelo CRMV-RJ falando sobre a importância de adquirir apenas produtos fiscalizados.

"Eu não sabia que os médicos-veterinários trabalhavam nessa parte de inspeção, com controle de qualidade de mercados... Sempre tive conhecimento que eles atuavam com animais. Achei interessante essa explicação e gostei de saber sobre a importância dos selos.

A atuação do médico-veterinário na segurança dos alimentos

Os médicos-veterinários desempenham um papel essencial na cadeia de produção de alimentos de origem animal, desde a criação e a produção até o processamento e a distribuição. Eles estão envolvidos em diversas áreas, como a inspeção sanitária, a vigilância epidemiológica, o controle de qualidade, a pesquisa científica e a educação sanitária.

No campo, esses profissionais trabalham lado a lado com produtores rurais, orientando boas práticas de criação, manejo e alimentação dos animais. Eles realizam inspeções sanitárias, monitoram a saúde dos animais, verificam o cumprimento das normas e contribuem para a prevenção de doenças que possam comprometer a segurança alimentar.

Nos estabelecimentos de processamento de alimentos, o médico-veterinário desempenha um papel fundamental na inspeção e no controle de qualidade. Eles garantem que os alimentos sejam processados adequadamente, seguindo as normas de higiene, acondicionamento e rotulagem, a fim de evitar contaminações e garantir a qualidade e a segurança dos produtos.

Além disso, esses profissionais também desempenham um papel importante na vigilância epidemiológica, monitorando possíveis surtos de doenças transmitidas por alimentos e agindo rapidamente para identificar a origem do problema, controlar a disseminação e proteger a saúde pública.

O médico-veterinário Fábio Ferreira Braga atua como responsável técnico em 10 lojas de uma grande rede de supermercados e contou que a importância desses profissionais é a nível de saúde pública.

"Quando a gente trata do assunto segurança de alimentos, a gente está lembrando que são alimentos para consumo humano. E com esse propósito existe a presença do médico-veterinário para fazer toda essa gestão de validade, controle de qualidade dos alimentos, as boas práticas de manipulação dos colaboradores... Tudo isso vai impactar diretamente na saúde do consumidor final. Então esse é o nosso papel hoje, é a promoção de uma saúde pública", explicou Fábio.

Já a médica-veterinária Josie Rodrigues Montebello é responsável técnica de cinco lojas da mesma rede e coordenadora do setor de qualidade, respondendo por todas as lojas e centros de distribuição.

"Eu faço a parte de importação, rotuagem, legalização e também controle de pragas. Hoje estamos com um trabalho bacana com falcoaria, que é o controle de pombos na área externa com falcões e gaviões, além da parte de reciclagem além dos tradicionais, como plástico e papel. Preciso ler o Diário Oficial todos os dias para conferir as legislações vigentes e constantemente trazemos inovações para os clientes. O médico-veterinário é fundamental em um supermercado, para que o alimento chegue de forma segura até a casa do cliente", emendou Josie.

Contribuição para o bem-estar animal

A atuação dos médicos-veterinários na segurança alimentar não se restringe apenas à proteção da saúde pública. Eles também desempenham um papel crucial no bem-estar animal, garantindo que os animais sejam criados e tratados de acordo com as boas práticas e normas estabelecidas.

O cuidado com o bem-estar animal é essencial não apenas por razões éticas, mas também porque animais saudáveis e bem-cuidados produzem alimentos de melhor qualidade. O médico-veterinário trabalha para assegurar que os animais recebam alimentação adequada, estejam livres de doenças e tenham condições adequadas de vida, contribuindo assim para a produção de alimentos seguros, saudáveis e de origem responsável.