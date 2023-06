Centro de Referência LGBTI+ oferece curso de cabeleireiro

Estão abertas as pré-inscrições para o "Projeto Ahazzô", que vai oferecer curso de qualificação profissional de cabeleireiro para a população LGBTI+. Desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado na Promoção da Cidadania LGBTI+ de São Gonçalo, a iniciativa visa qualificar a população LGBTI+ para que possam entrar no mercado de trabalho.



A previsão é de que as aulas sejam iniciadas em julho. A pré-inscrição pode ser realizada através do link https://linktr.ee/Centrolgbtisg

O curso terá duração de 4 a 6 meses por turma e será ministrado pela instrutora Andrea Vieira. As aulas serão realizadas na sede do Centro de Referência, que fica na Rua Maria Cândida, 40, Mutondo.

“A primeira turma será direcionada para pessoas trans e travestis, mas isso não significa que toda a população LGBTQIAPN+ não possa fazer sua pré-inscrição. Afinal, em breve, abriremos outras turmas para todes”, disse o coordenador do Centro de Referência, Walace Ferreira.