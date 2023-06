Celebração de Corpus Christi acontece na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí

A celebração de Corpus Christi acontecerá, nesta quinta-feira (08/06), na Avenida 22 de Maio, no Centro de Itaboraí. As atividades contarão com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da secretaria municipal de Turismo e Eventos. A partir das 7h, será iniciada a confecção de 120 tapetes de sal, formando mais de 400 metros de extensão pela via, produzidos por quase 600 voluntários.

Ao todo, quatro paróquias do município participarão da confecção, são elas: Paróquia de São João Batista, no Centro; São Pedro Apóstolo, em Venda das Pedras; Nossa Senhora de Fátima, em Manilha e Nossa Senhora da Conceição, Porto das Caixas.

Após três anos sem ser realizada na Avenida 22 de Maio, a celebração de Corpus Christi terá como tema 'Corações Ardentes, Pés a Caminho'. Além da confecção dos tapetes de sal, com cada um medindo quatro metros de comprimento por três de largura, e com 50 centímetros de espaçamento entre eles, a programação contará ainda com Oração do Ângelus, às 12h; Terço da Misericórdia, às 15h e Santa Missa e Procissão, a partir das 16h.

O palco, onde acontecerá a Santa Missa, será montado na Avenida 22 de Maio, na altura da Rua Álvaro Alves de Carvalho. Os fiéis seguirão em procissão, passando sob os tapetes de sal até a altura da Praça Alarico Antunes.

Segundo o padre responsável pela Paróquia de São João Batista, no Centro, Rafael Costa, no ponto alto do evento, sendo a Santa Missa e Procissão, são esperados mais de cinco mil pessoas, e ainda destacou o apoio da prefeitura.

"Em 2022, realizamos na Praça Marechal Floriano Peixoto, em proporção menor. Corpus Christi é uma data importante para o catolicismo. Reunimos todas as quatro paróquias do município e esperamos mais de cinco mil pessoas, que estão super animadas com a solenidade. O apoio da prefeitura é muito importante, porque é um evento importante no centro da cidade", enfatizou o pároco.

Esquema de trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) montou um esquema especial de trânsito para possibilitar a melhor circulação de motoristas e pedestres. Na quarta-feira (07/06), a partir das 20h até às 21h da quinta-feira (08/06), algumas vias estarão interditadas e haverá desvios para não comprometer o acesso de motoristas.

A Avenida 22 de Maio, no trecho entre a 71ª Delegacia até a Praça Alarico Antunes, estará interditada, sentido Manilha. Além da Rua Fidélis Alves, esquina da Rua Prefeito J. A. de Andrade com a Rua Antônio José de Marins, Rua Hermogênio Cardoso e a Rua José Raposo. O desvio será pela Avenida 22 de Maio, seguindo pela Rua Dr. Macedo, Rua Desembargador Ferreira Pinto, Rua Dr. Mesquita, Rua Pedro Azevedo, Rua Dr. Mendonça Sobrinho até retornar à Avenida 22 de Maio.