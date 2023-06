Caminho de Darwin será o circuito ecológico desta quinta-feira (08/06)

A Secretaria de Turismo promove nesta quinta-feira (08/06) uma trilha do Caminho Darwin até a Fazenda Itaocaia, em Itaipuaçu, mais uma atividade do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá. As inscrições serão abertas a partir das 13h desta quarta-feira (07/06), por meio do link: https://forms.gle/vwoVNvdTxqbpSETJA. Crianças de 4 a 12 anos podem ir acompanhadas dos pais e responsáveis, sem a necessidade de inscrição.

O trajeto, que é considerado leve pelos organizadores, terá início às 9h e será voltado para todas as idades, com duração de aproximadamente quatro horas (entre ida e volta). O ponto de encontro será na subida do Caminho Darwin, em frente ao Rancho do Wallace, localizado em Itaocaia Valey, em Itaipuaçu. Os participantes farão uma caminhada até o Núcleo Darwin e uma visita guiada à Fazenda Itaocaia, onde serão recebidos pela equipe dos guardas-parques do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset) para a apresentação dos acervos permanentes no local.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o trajeto é ideal para crianças e para quem está começando a praticar hiking (caminhada de curta duração praticada em ambientes naturais). Ainda segundo o órgão da Prefeitura de Maricá, o projeto tem como objetivo conectar o segmento do ecoturismo com a iniciativa privada e as unidades de conservação turísticas.

A exposição da Fazenda Itaocaia passa por uma incursão pela arquitetura e história da propriedade no sistema Free Walking Tour, prática adotada por inúmeras cidades ao redor do mundo: passeio organizado num determinado local por um guia, que conta a história do lugar com profundo conhecimento. Ao final da atividade, é sugerido uma contribuição de qualquer valor caso você avalie que valeu a pena a experiência, sendo opcional. O objetivo do projeto é estimular a economia das áreas turísticas de forma sustentável.

É recomendado que os participantes levem itens como repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçados apropriados. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá, localizada na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro ou pelo telefone (21) 99744-6410.