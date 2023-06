Vale tudo'!: Briga entre Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario repercute na net

Deu o que falar! Uma briga generalizada entre funcionários de um trenzinho, fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, viralizou nas redes sociais. A confusão aconteceu na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, no domingo (4) 'viralizou' nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver quando o homem vestido de Homem-Aranha se aproxima do Pantera Negra e eles trocam socos. O homem vestido de Super Mario aparece tentando separar e também troca socos com o Homem-Aranha.

Outros personagens são vistos tentando apartar a briga. Um segundo Homem-Aranha, o Super-Choque, Capitão América e a Wandinha da Família Adams, são os apariguadores.

Todos os envolvidos foram conduzidos por policiais militares até a delegacia prestar depoimento. O Homem-Aranha acabou tendo uma fratura no nariz e está internado aguardando para saber se vai precisar de cirurgia.