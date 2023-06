Nova USF do Boa Vista prestes a ser entregue

A nova Unidade de Saúde da Família (USF) José Bruno Neto, no bairro Boa Vista, está prestes a ser entregue à população. A unidade vai atender mais de 12 mil pessoas, atuais pacientes dos postos de saúde do bairro. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, vistoriou as dependências do posto, na manhã da última segunda-feira (5).

“Quando oferecemos um serviço de qualidade nas unidades de saúde da família, conseguimos evitar que os pronto socorros fiquem cheios. Podemos garantir que os moradores do Boa Vista terão um atendimento humanizado de altíssima qualidade”, destacou o prefeito.

Com dois andares, a nova unidade terá quatro consultórios, dois consultórios ginecológicos, dois consultórios odontológicos, salas de vacina, inalação, curativo, procedimentos, coleta de sangue, multiuso, estoque, farmácia, fisioterapia, administração, recepção e duas salas de espera.

Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo nas unidades de saúde, a USF do Boa Vista terá ambientes humanizados, climatizados e com acessibilidade: banheiros adaptados com campainhas de alerta, rampas, piso tátil e barras.

Todos os programas da Atenção Básica estarão disponíveis na nova unidade, como pré-natal, saúde da criança e do adolescente, hipertensão e diabetes, combate à tuberculose e hanseníase, saúde do homem, da mulher, da população negra, grupo de apoio à amamentação e controle do tabagismo. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.

Cleia da Costa, de 62 anos, mora em frente à unidade de saúde e pode acompanhar todo o processo da obra. No terreno da construção da USF, havia apenas a fundação de uma construção, parada há mais de seis anos.

“Antes da construção desse posto, o espaço era um verdadeiro depósito de lixo. Sofríamos muito com o cheiro ruim e a quantidade de bicho que acumulava por conta do lixo. E os moradores do Boa Vista precisam muito desse serviço de saúde. Moro em frente ao posto e me emociona muito, depois de anos de descaso, ver um governo que colocou essa unidade de pé. Acompanhei toda a obra e cada etapa concluída era uma emoção. Estou muito ansiosa para essa obra ser entregue”, testemunhou Cleia.