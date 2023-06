Prefeitura de Maricá divulga programação de Corpus Christi

A Prefeitura de Maricá apoia a tradicional montagem do tapete de sal em comemoração ao dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (08), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, Centro, que acontece 60 dias após a Páscoa.

Dedicada à celebração da presença de Jesus Cristo vivo na eucaristia, a solenidade de Corpus Christi é uma grande festa católica em que os fiéis montam os tradicionais tapetes de sal com temas religiosos pré-definidos nas ruas.

O tema do Corpus Christi deste ano é “Fraternidade e Fome”. A confecção dos tapetes será realizada a partir das 7h da quinta-feira (08) e serão utilizadas oito toneladas de sal grosso, além de borra de café, pedrarias, tintas corantes e serragem, para confecção de 72 tapetes.

Após a celebração da missa, na Igreja Nossa Senhora do Amparo, no Centro, os fiéis saem em procissão por cima dos tapetes.

Interdições no trânsito

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) fará os desvios e fechamento do trânsito a partir das 22h de quarta-feira (07) devido à chegada do material que será utilizado para a confecção dos tapetes, e só será liberada após às 21h do dia 8, quando a via estará limpa e segura para o trânsito de veículos.

Os primeiros bloqueios acontecem na Rua Almeida Fagundes com Álvares de Castro (Sal da Terra) e a Avenida Nossa Senhora do Amparo com Rua Alferes Gomes às 22h de quarta-feira (07). No dia 8, serão fechadas as ruas Álvares de Castro com Avenida Prefeito Odenir Costa, a Rua Alferes Gomes com Domício da Gama (Cine Henfil), a Rua Alferes Gomes com a Rua Levi Ribeiro (onde funcionava a garagem de ônibus da antiga empresa Costa Leste) e a Rua Pereira Neves com a Avenida Nossa Senhora do Amparo. Neste último, o bloqueio acontece no sentido da Igreja Matriz, a partir das 6h.

Confira a programação:

7h – Benção e início da confecção dos tapetes

15h – Missa Solene na Matriz Nossa Senhora do Amparo

17h-Procissão com o Santíssimo e Benção Final