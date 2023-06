Morador da Trindade sofre com vazamento de água na frente de casa

Um vazamento de água está causando transtornos a moradores da Trindade, em São Gonçalo. Isso porque, há meses, um gonçalense vê poças de água se acumularem em frente ao seu portão.

Segundo o consumidor Marcos Antônio de Neves Firmino, a concessionária que administra o serviço de água e esgoto do município, a Águas do Rio, já estaria ciente do vazamento, porém, até o momento, nada havia sido feito para solucionar o problema da Avenida Beira Rio.

"Começou do nada. Tem mais ou menos uns dois meses. Uma equipe veio a tirar foto, mas ninguém voltou para fazer algo", disse Marcos Antônio.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária, que, em nota, informou que enviará uma equipe técnica ao local para verificar a ocorrência.

"A Águas do Rio reforça aos seus clientes que está à disposição pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações gratuitas", afirmou.