Moedas de 40 países foram retiradas das Cataratas do Iguaçu, no Dia Mundial do Meio Ambiente

As cataratas do Iguaçu é o segundo ponto turístico mais visitado pelos turistas estrangeiros - Foto: Reprodução

Moedas de 40 países foram retiradas do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na tarde dessa segunda-feira (05) em ação referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Conforme a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, responsável por preservar a área das quedas, cerca de 158,8 kg de moedas foram retiradas com a ajuda de voluntários e equipes do parque.

A maioria das moedas já estava em processo corrosivo, no entanto, as que ainda tinham valor alcançaram a quantia de R$ 3 mil, o valor, segundo o parque, será repassado para uma ação ambiental da instituição.

Cerca de 158,8 kg foram retirados | Foto: Reprodução

Moedas prejudicam o ecossistema do parque

Apesar do costume cultural de jogar moedas para fazer pedidos, para o Parque, o ato de jogar moedas não tem outro sentido senão o de problema ambiental. Por isso, para o gerente de sustentabilidade do parque, André Machado Franzini, é preciso que os visitantes tenham consciência e não joguem moedas e outros adereços nas quedas.

"Quando vem para cá (Cataratas do Iguaçu) tira fotos, leva boas lembranças e a moeda que ia jogar aqui, pode fazer uma doação para alguma instituição, alguém que está precisando e a gente consegue fazer a preservação dessa maravilha do mundo", afirmou o gerente de sustentabilidade.

Conforme biólogos, muitas moedas se dissolvem e os metais pesados como níquel e cobre, podem causar a contaminação da água. Além disso, as moedas também podem ser confundidas por presas pelos peixes, que ao ingerirem, ficam com o organismo prejudicado e essa reação, por sua vez, afeta o ecossistema do parque de modo geral.

A remoção das moedas foi auxiliada pelo baixo volume das águas das Cataratas, que tem tido uma redução nos últimos anos. Na segunda, a vazão estava, em média, em 466 mil litros de água por segundo. A vazão normal é de 1,5 milhão de litros por segundo

Baixa vazão de água auxiliou o sucesso da ação, feito por voluntários e equipes do parque | Foto: Reprodução

A prática da remoção das moedas é feita pelo menos uma vez por ano e depende da vazão do Rio Iguaçu. Ainda assim, além das moedas outros itens também são encontrados, como celulares, crachás, alianças, colares e outros que, de alguma forma são deixados, em sua maioria, por visitantes.

2° ponto mais visitado no país

Ficando atrás somente do Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, as Cataratas do Iguaçu é o segundo ponto turístico mais visitado por turistas estrangeiros. Somente neste ano de 2023, foram registradas visitas de 90 nacionalidades, entre a lista, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai e França são os líderes.