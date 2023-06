A foto perfeita: registro do Cristo Redentor ‘segurando’ a Lua impressiona nas redes

No último domingo (4), o fotógrafo Leonardo Sens compartilhou em suas redes sociais um registro impressionante: o Cristo Redentor ‘segurando’ a Lua. A fotografia, que foi planejada por Leonardo durante três anos, foi tirada da Praia de Icaraí, em Niterói, que fica a 11 km de distância do Cristo.

O processo até a captura da imagem não foi simples. O fotógrafo teve que estudar o movimento da Lua, para saber onde e quando o fenômeno aconteceria, e por isso, acompanhou a data certa e os horários aproximados por meio de aplicativos.

No momento da foto, foi necessária muita concentração para que o enquadramento ficasse perfeito, mas no fim, tudo deu certo e a tão esperada imagem foi capturada. No mesmo dia, Leonardo compartilhou o registro em suas redes, com mais de 30 mil seguidores, e a foto ganhou o coração do público.

Leonardo é nascido e criado em Niterói, e tira fotos desde 2005. Hoje em dia, trabalha como fotógrafo profissional e compartilha um pouco de seu trabalho nas redes sociais.