Menino de 5 anos leva mais de 50 pontos no pescoço após ser cortado por linha chilena em Niterói

João Vicente Massaud, de 5 anos, andava de bicicleta na rua, no último domingo (4), quando foi atingido por uma linha chilena. O menino brincava no bairro do Cafubá, em Niterói, e, após o acidente, foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Ao receber atendimento médico, João Vicente levou 58 pontos, e precisou ser mantido em observação durante a madrugada. O paciente recebeu alta nesta segunda-feira (5) e segue o tratamento em casa.

Segundo a família do menino, acontecia um festival de pipas nos arredores, porém, de acordo com as denúncias, não havia fiscalização presente no local.

É previsto nos artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, que é crime o uso ou a venda de cerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de linha cortante.

Em nota, a Prefeitura de Niterói afirmou que se houve um festival de pipas na cidade, aconteceu de maneira ilegal, e reforçou a importância da colaboração popular no processo de denúncias. Para realizar uma denúncia, o número é o 153, do Centro Integrado de Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Militar, não há nenhuma ocorrência envolvendo a situação relatada até o momento.