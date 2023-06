Trabalhador morre após ter a cabeça prensada por caçamba de caminhão, em Minas Gerais

Um homem de 44 anos morreu na tarde dessa segunda (05) após ter a cabeça prensada pela caçamba do caminhão que operava, na cidade de Guaranésia, sul de Minas Gerais.

O funcionário rural operava um caminhão basculante num sítio da região quando o equipamento desceu e o prensou sob a cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo proprietário do sítio, mas quando a equipe chegou, o homem foi encontrado já sem vida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e confirmou a morte. A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do acidente, o corpo do homem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML).