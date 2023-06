Polícia Federal e Receita fazem operação contra sonegação

A Polícia Federal e a Receita Federal realizam nesta terça-feira (06) a operação ‘’Ponto final ", que tem o objetivo de combater a "organização criminosa dedicada a praticar fraudes contra a Previdência Social, a ordem tributária nacional e ao processo de execução”. Segundo a PF, os crimes foram cometidos por uma empresa que atua no setor de ônibus de Belo Horizonte e na região metropolitana, a Saritur.

São cumpridos 22 mandados de busca em Belo Horizonte, Brumadinho, Montes Claros, Nova Lima e Sabará, expedidos pela 3°Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte. Estão participando da operação 43 integrantes da Receita Federal, (auditores-fiscais e analistas-tributários) e 95 policiais federais.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, sócios do complexo econômico constituem empresas com o fim de explorar a prestação de serviços de transporte público na região metropolitana de Belo Horizonte.

A empresa já sonegou supostamente um total de R$ 735 milhões e a Procuradoria Nacional da Fazenda vem tentando executar ações contra as empresas. Os sócios investigados são membros da mesma família e se alternam na administração da empresa. Os empresários podem responder pelos crimes de crimes de sonegação fiscal, de sonegação de contribuição previdenciária e de promover organização criminosa, somadas, as penas podem chegar até 18 anos de prisão.

Operação Ponto Final

O nome da operação faz referência à ultima parada dos veículos de transporte público e a realização da operação, que busca o fim da atividade criminosa de sonegação fiscal e fraude em processo de execução das empresas.