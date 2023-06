São Gonçalo lança campanha do agasalho

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, lança, nesta segunda-feira (5), a campanha “Aquece São Gonçalo 2023 – A solidariedade aquece o coração”.

Assim como antecipou o acolhimento provisório à população em situação de rua, a pasta também decidiu adiantar a campanha do agasalho, que costuma ser feita no inverno, por conta da intensa frente fria que se instalou no estado.

Serão três locais para coleta das doações: a sede da Secretaria de Assistência Social, em Venda da Cruz, de segunda a sexta, das 9h às 16h; a Prefeitura de São Gonçalo, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e o Partage Shopping, no horário de funcionamento do shopping.

Para esse ano, as prioridades para doações são cobertores, casacos e calças, que serão entregues para os inscritos no Centro Pop e as pessoas atendidas em abordagens noturnas realizadas pela Assistência Social.

“Por conta da intensa frente fria que atinge todo o estado, decidimos antecipar a campanha do agasalho, que geralmente acontece no inverno. Nossas equipes da Assistência Social também irão intensificar as abordagens noturnas nas ruas do município para atender as pessoas em vulnerabilidade social”, declarou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.

Pontos de coleta do "Aquece São Gonçalo 2023":

. Sede Assistência Social: Rua Dr. Porciúncula, nº 395, em Venda da Cruz;

. Prefeitura de São Gonçalo: R. Dr. Feliciano Sodré, nº 100, no Centro;

. Partage Shopping: Av. Pres. Kennedy, nº 425, no Centro.