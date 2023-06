Colisão entre veículos complica trânsito na Ponte Rio-Niterói

O acidente já foi desfeito e não há informações sobre vítimas no local - Foto: Reprodução

Um veículo de passeio e uma motocicleta colidiram na manhã desta terça-feira (06) na descida do Vão Central na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio. A Ecoponte acionou equipes para o local e fez a interdição das duas faixas.

Não há informações sobre vítimas no local. Segundo a administradora da ponte, o acidente já foi desfeito e as faixas estão liberadas. Na pista Rio, o trajeto é de 40 minutos e o acesso é lento. Na pista sentido Niterói o fluxo segue normal com previsão de 13 minutos.