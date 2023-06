Hospital Municipal Conde Modesto Leal inaugura cartório de registro civil

O cartório fica próximo à maternidade do hospital e, no período inicial, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, com possibilidade de ampliação de acordo com a demanda pelo serviço - Foto: Prefeitura de Maricá /Bianca Farahon

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou nesta segunda-feira (05/06) o cartório de registro civil do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. O novo serviço possibilita a emissão de certidões de nascimento e óbito na própria unidade hospitalar, garantindo que os recém-nascidos sejam registrados antes da alta médica e, no caso de falecimentos, agilizando e eliminando barreiras burocráticas de acesso à documentação, trazendo comodidade em um momento delicado.

O cartório fica próximo à maternidade do hospital e, no período inicial, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, com possibilidade de ampliação de acordo com a demanda pelo serviço. Em 2022, foram registrados 1.142 partos na maternidade do Hospital Conde Modesto Leal e, de janeiro ao início de junho deste ano, já foram 530, o que reforça a importância do novo espaço.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou o papel do cartório de registro civil para o cotidiano do município, aproximando o serviço à população em momentos importantes.

“A presença do cartório na unidade de emergência com maior número de atendimentos na cidade é essencial, principalmente por ser a sede atual da Maternidade Municipal. Esse serviço traz dignidade, humaniza e transforma recém-nascidos em cidadãos, o que é fundamental para garantir direitos. Além disso, em momentos de dor, como na perda de um familiar, trazemos também conforto às pessoas, com menos burocracia e mais acolhimento”, afirmou.

Salvador Poubel, diretor-geral do Hospital Conde Modesto Leal, frisou a possibilidade de realizar os registros com mais rapidez.

“Esse cartório vai nos oferecer mais tranquilidade em relação aos registros de nascimento e emissão de atestados de óbito. Isso é uma facilidade para os pacientes, que sairão da própria unidade com esses documentos, tendo todo apoio e suporte”, acrescentou.

Rapidez e efetividade

Andréa da Costa, mãe do pequeno Isaac da Costa Rodrigues, foi a primeira pessoa a realizar um registro de nascimento no local. Ele nasceu no domingo (04) e a mãe aprovou o cartório do hospital.

“Gostei muito desse serviço. Ficou muito mais fácil, por já sair com todo o registro do meu filho daqui. Dessa forma, não preciso me deslocar e posso acompanhar o meu esposo em todo o processo. Muito bom ter isso aqui”, garantiu.

Andréa da Costa, mãe do pequeno Isaac da Costa Rodrigues, foi a primeira pessoa a realizar um registro de nascimento no local | Foto: Prefeitura de Maricá /Bianca Farahon

Carolina Cruz Teixeira, uma das responsáveis pelo novo espaço, destacou os seus benefícios para os maricaenses.

“Com esse cartório, aproximamos o registro de nascimento e óbito às pessoas, o que é essencial. Isso evita o desgaste e deslocamentos em períodos difíceis, tanto no caso dos pais do bebê, que sairão do hospital com a certidão em mãos, quanto nos casos de óbito, resolvendo tudo no local em um momento de fragilidade”, concluiu.