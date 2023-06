Plantio de mudas nativas e rádio produzido com caixa de sapato celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente no Palácio Guanabara

O encontro contou com a presença do vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha - Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta segunda-feira (5), o governador Cláudio Castro almoçou e participou do plantio de mudas nativas nos jardins do Palácio Guanabara, junto aos alunos do Ambiente Jovem – maior iniciativa de educação ambiental do país. O encontro contou com a presença do vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

"Precisamos repassar a informação de que é preciso preservar o meio ambiente. O objetivo do projeto é mudar a perspectiva de cada jovem sobre a questão da sustentabilidade. Vamos acabar com práticas ruins como jogar lixo nas ruas e poluir os mares. Tenho certeza que vocês iniciaram o projeto como sementes e estão saindo deles, árvores", relatou o governador Cláudio Castro.

Dezoito alunos do programa Ambiente Jovem viveram a experiência de apresentar ao governador projetos produzidos durante as aulas de tecnologia sustentável. O grupo de Lins de Vasconcelos produziu o rádio 100% sustentável, feito com caixa de sapato, aparelho de som de computador encontrado no lixo e botões de plástico. O aparelho, que possui até mesmo o serviço de bluetooth, conta com controles de volume e sintonia de estações.

"A idealização foi pensada em qual material é descartado com frequência, que pudéssemos usá-lo como estrutura. Pensamos na caixa de sapato, que é um material grande, que podemos colocar vários equipamentos dentro. A ideia é ensinar para outras pessoas para que fique acessível para todo mundo. O projeto Ambiente Jovem tem como base o compartilhamento de conhecimento", disse o aluno Braian Oliveira.

O projeto promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), tem como objetivo formar cidadãos conectados com a comunidade e interessados em construir um estado e um planeta mais saudável.

"A Lara de antes só se preocupava em fazer o descarte certo do lixo como a gente aprende desde a escola, hoje em dia, eu vejo que é sobre cuidar dos lugares por onde passamos. O planeta que temos hoje não é para a gente, é para quem vai vir depois da gente. A Lara de hoje acredita que tudo pode ser feito quando você tem força de vontade. Tenho uma prima de dois anos que já comecei a ensinar ela a jogar o lixo nos lugares certos. Ela mesma fala, tia Lara, esse é naquele dali né? A rotina foi mudando até mesmo para os pequenos", contou Lara dos Santos.

Durante o almoço, o vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, explicou que esses alunos estão mudando a história de suas comunidades, servindo como exemplo para outros moradores.

"Demos a esses jovens o protagonismo e liderança que hoje eles exercem dentro de suas comunidades, servindo como referência. A gente pensa que mudar o mundo é fazer alguma coisa gigante, mas jogando o lixo no lugar correto, você já muda o mundo", concluiu o secretário.

O governador Cláudio Castro aproveitou a oportunidade para ressaltar a mudança do processo ambiental do Rio. No mês de março, o boletim divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) sobre a balneabilidade das praias do Rio revelou que as praias do Flamengo, na Zona Sul, e da Bica, na Ilha do Governador, estavam liberadas para banho e com água cristalina.

Sobre o Ambiente Jovem

Lançado em março de 2022, o programa já contou com 141 Núcleos de Pertencimentos (NUPs), espalhados por 41 cidades do território fluminense. Através do projeto, jovens de 16 a 24 anos participam de aulas teóricas e práticas durante nove meses, recebendo uma bolsa de estudos de 200 reais.

O programa estimula os estudantes a ingressarem no Ensino Superior e no mercado de trabalho como forma de construção e implementação da sustentabilidade. Apenas esse ano, cerca de 70 alunos e ex-alunos do Ambiente Jovem já ingressaram na faculdade.

Ao final do programa, os jovens apresentam um plano de sustentabilidade para sua comunidade. Hoje, o Ambiente Jovem conta com 5 mil estudantes ativos.