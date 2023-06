Cinquenta e nove novos guardas municipais de Maricá iniciam treinamento

Essa primeira etapa acontece no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (SEOP), iniciou nesta segunda-feira (05/6) a primeira fase de treinamento dos 59 novos agentes da Guarda Municipal, que foram convocados recentemente.

Durante um mês, os guardas vão ter informações sobre as características e particularidades do município. Essa primeira etapa acontece no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Ubatiba, mesmo local em que aconteceu a cerimônia de abertura, com a presença de diversas autoridades do município.

A segunda etapa da preparação, considerada efetivamente como sendo o curso de formação dos novos profissionais, prevista para ocorrer entre julho e setembro deste ano, ocorrerá sob a Coordenação de Seleção Acadêmica (Coseac) da Universidade Federal Fluminense (UFF), responsável pelo último concurso público para o cargo.

A Prefeitura de Maricá prevê que todos os novos guardas já estejam atuando nas ruas da cidade a partir do mês de outubro. O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), Júlio César Veras, disse que os novos GMs conhecerão os diferentes setores e grupamentos da corporação, para melhor entender a função do órgão público.

“Nessa primeira etapa queremos transmitir aos novos guardas os princípios, valores e características da nossa corporação na cidade de Maricá. No complemento do curso de formação, na segunda fase, há outra finalidade. Eles serão treinados em situações de rua, que farão parte de sua rotina de trabalho. Hoje é um dia de vitória para nós”, ressaltou Veras.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Governo de Maricá, João Maurício de Freitas, e do comandante da Guarda Municipal, Carlos Eduardo dos Santos, que reforçou o discurso institucional.

“Eles estão aqui, nessa ocasião específica, para entender o padrão de organização e funcionamento de nossa Guarda. É fundamental que eles compreendam o conceito de pertencimento à corporação. A postura, a conduta e os valores que cada um desses profissionais representa”, destacou o comandante.

Um terço do novo grupo é composto por mulheresDo total de novos agentes da GM, mais da metade é composta por pessoas que vêm de outros municípios e um terço desse efetivo é de mulheres. Na contramão dessa tendência, nascida e criada em Maricá, Lúcia Silva Abreu, de 30 anos, contou que foi guarda-mirim entre 9 e 12 anos de idade, quando era aluna do C.E.M. Joana Benedicta Rangel.

Desde essa época alimentava o sonho de vestir a farda municipal.“Era bacana porque já nos dava uma noção de autoridade e dever social. Hoje me sinto realizada por estar servindo ao meu município como guarda, e também com a representatividade junto a todas essas outras mulheres que estão ocupando cada vez mais espaços”, afirmou Lúcia.Entre os que vêm de fora da cidade, está o ex-bancário Leonardo Silva Ribeiro de Matos, que tem 39 anos e mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ele contou que estava feliz com a nova oportunidade de trabalho e com a possibilidade de trabalhar em Maricá.“Agora que estou aqui tive a melhor impressão possível da cidade. Logo estarei de mudança para cá”, garantiu Leonardo.