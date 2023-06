Rio conclui obras em coletor de tratamento de esgoto na Baía de Guanabara

O Rio recebeu, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a conclusão de uma obra que deve impactar na qualidade das águas da Baía da Guanabara e beneficiar cerca de 600 mil pessoas. Foi nesta segunda-feira (05/06, o Coletor Tronco Manguinhos, estrutura de tratamento com capacidade de coletar 1.293 litros de esgoto por segundo.

A médio equivale a 44 piscinas olímpicas de esgoto sendo tratadas por dia, conforme promete o Governo do Estado. Moradores da Zona Norte da capital devem ser os principais beneficiados pela estrutura. O coletor, com extensão de 4,6 km, foi anunciada para as Olimpíadas do Rio em 2016 e teve investimento de mais de 125 milhões de reais.

O governador Cláudio Castro, o vice Tiago Pampolha e o presidente da concessionária Águas do Rio, Alexandre Bianchini, estiveram no evento de inauguração. "Inaugurar uma obra de saneamento é mais que uma obra, é dignidade, uma questão de saúde pública. O meio ambiente é uma prioridade para nós, é nosso diamante. Não tenho dúvidas que, em virtude do trabalho do vice-governador e secretário Tiago Pampolha, em breve, o Rio de Janeiro será referência em questões ambientais", destacou Castro.

Além do impacto na Baía de Guanabara, a estrutura deve impactar moradores dos bairros de Bonsucesso, Benfica, Jacaré, Jacarezinho, Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Méier, Riachuelo, Rocha, Mangueira e Sampaio, incluindo os Complexos de Manguinhos e do Jacaré. A estrutura vai conectar o coletor tronco à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria, administrada pela concessionária Águas do Rio.