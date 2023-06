Nelson Piquet tem recurso negado pela Justiça por fala racista contra Lewis Hamilton

A multa aplicada no processo será destinada a fundos de campanhas que promovem igualdade racial e combatem a discriminação da comunidade LGBTQIA+ - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) negou o recurso apresentado por Nelson Piquet pela condenação por ofensas racistas e homofóbicas ao inglês Lewis Hamilton. O caso aconteceu em 2022 e o ex-piloto tricampeão da Fórmula 1 foi multado em R$ 5 milhões após os discursos.

Na época, Piquet comparou atitudes de Ayrton Senna com as de Hamilton nas provas da Fórmula 1. Em suas falas, o brasileiro chamou o heptacampeão mundial de "neguinho" e proferiu ofensas homofóbicas após protestos políticos do piloto da Mercedes.

