Aparição de Preta Gil no 'Numanice' choca e emociona o público

No último domingo (4), a cantora Preta Gil fez sua segunda aparição pública desde que iniciou o tratamento contra um câncer no intestino. Dessa vez, a cantora Ludmilla levou Preta Gil ao palco do show 'Numanice', em São Paulo.

Durante o encontro, Ludmilla agradeceu à amiga pelas oportunidades que teve no início da carreira e pela amizade duradoura entre elas.

Visivelmente abalada, Preta Gil emocionou o público ao receber muito carinho e afeto de todos os presentes. Em determinado momento, a cantora chegou a chorar enquanto agradecia Ludmilla pela oportunidade.