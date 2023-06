Veja qual fruta ajuda no processo de emagrecimento e na ação anti-inflamatória

Nutricionista aponta fruta popular no Brasil como uma eficiente ajudante no processo de emagrecimento - Foto: Reprodução

Dependendo da forma como vão ser acompanhadas no prato ou a quantidade ingerida, as frutas podem ser ótimas ajudantes no processo de emagrecimento, isso pela quantidade de fibras, vitaminas e minerais que elas fornecem e ostentam.

Ainda assim, algumas alternativas são mais eficientes quando a intenção é dar ‘’tchau’’ para os quilinhos a mais. Uma dessas, por exemplo, é conhecida pela fama de realeza. Com uma coroa de dar inveja, o abacaxi é um grande exemplo. Sendo bastante popular no Brasil e em países tropicais, a fruta garante refrescância ao paladar, saciedade e, de quebra, ainda tem função anti-inflamatória.

Rico em vitamina C e bromelaína, fruta ajuda a combater inflamações no organismo | Foto: Reprodução

Quem traz a informação é o nutricionista espanhol Leyre López-Iranzu. Em entrevista à revista Hola! o profissional destacou que o abacaxi é um ótima fonte para combater inflamações no corpo, e um corpo ‘’desinflamado’’ reage melhor e estimula as tentativas de emagrecimento.

“A inflamação nem sempre é prejudicial, ela atua como um mecanismo de defesa contra infecções ou traumas. Quando é mantida por um período prolongado de tempo, é perigoso e dá origem a patologias crônicas muito prejudiciais”, explicou.

A fruta também é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que combate os radicais livres de maneira natural. Além disso, o abacaxi também contém bromelaína, enzima usada na digestão de proteínas.