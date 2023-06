Cantor Cristiano muda nome do filho após descobrir doença

No último sábado (3), o cantor sertanejo Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, falou em entrevista ao Portal Léo Dias, sobre o problema cardíaco do seu filho Miguel, que nasceu na sexta-feira (2).

O bebê, nasceu com Tetralogia de Fallot, que é uma anomalia no coração. Segundo Cristiano, o pequeno Miguel nasceu com quatro malformações: uma no ventrículo esquerdo, uma no ventrículo direito, uma na veia pulmonar e uma CV, uma abertura. A doença foi descoberta aos 7 meses de gestação, durante um exame de ecocardiograma.

“Foi difícil, cara. Foi uma batalha tensa. Com sete meses de gestação, a gente fez um ecocardiograma e descobriu que ele tinha uma Tetralogia de Fallot. A gente se assustou muito”, disse o cantor.

Ele revelou também que a batalha não acabou. Miguel deve passar por uma cirurgia em alguns meses. “O pior passou, porque o cenário não era nada bom, era bem pessimista, mas Deus operou e deu tudo certo. E hoje ele teve alta da UTI, a previsão era de ficar sete dias e ele saiu com menos de dois”.

Quanto ao nome Miguel, Cristiano disse ser uma homenagem a São Miguel Arcanjo, anjo que esteve presente em suas orações desde que ele e sua família descobriram a doença. Seu irmão e companheiro de palcos, Zé Neto, comentou que teve uma passagem bíblica que citava São Miguel Arcanjo, que marcou muito a dupla, e por isso, o nome do bebê, que antes seria Bernardo, passou a ser Miguel.

Em uma publicação no Instagram, Cristiano agradeceu à sua esposa, Paula Vaccari, pela força e pela compreensão, quando ele sugeriu que o nome do terceiro filho do casal fosse Miguel, e não Bernardo como ela desejava.

O cantor deixou ainda um alerta para as mães realizarem o exame que identificou a doença do seu filho ainda durante a gestação. “Descobrindo com antecedência é muito mais fácil você se preparar para a situação”, disse ele.