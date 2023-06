Crianças que sofreram acidente de avião podem ter sido sequestradas por guerrilheiros colombianos

Aeronave caiu no dia 1° de maio e queda vitimou 3 pessoas - Foto: Reprodução / Redes sociais

Aeronave caiu no dia 1° de maio e queda vitimou 3 pessoas - Foto: Reprodução / Redes sociais

A busca pelas crianças desaparecidas no avião que caiu na região amazônica colombiana, no dia 1° de maio, continuam. A mãe das crianças, o piloto e um outro adulto morreram. As buscam procuram por quatro irmãos, todos menores de idade.

Assim como a Amazônia brasileira, a Colombiana também tem onças e cobras, no entanto, podem apresentar perigos até maiores com a presença dos guerrilheiros que lutam contra o governo, traficantes de drogas e contrabandistas.

O general comandante das buscas cogita a ideia de que as crianças podem ter sido sequestradas pelos guerrilheiros. “Não descartamos nenhuma possibilidade. Por isso estamos perguntando constantemente o que acontece na região. A única certeza é a de que vamos encontrar essas crianças”, afirmou Pedro Sánchez, comandante das Operações Especiais das Forças Armadas .

Outro fator que tem colaborado com as buscas é a falta de conflitos no local. “Essa busca se dá em condições de tranquilidade, de não confrontação nesse território. Esperamos que logo tenhamos resultados”, afirmou o Ministro da Defesa Iván Velásquez Gómez.

Com as esperanças renovadas para as buscas, a avó das crianças anseia o resgate e retorno dos netos. ”Tomara que nos entreguem, eu sei que vão entregar”, diz.