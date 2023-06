Professores da rede estadual de São Gonçalo fazem assembleia nesta segunda (5)

Professores da rede estadual de educação do município de São Gonçalo realizam, no início da tarde desta segunda-feira (5), no bairro do Mutondo, uma assembleia local para debater o futuro da greve e os próximos passos na mobilização da categoria.

Após a assembleia, haverá um ato com caminhada, saindo do Colégio Estadual Adino Xavier até o bairro de Alcântara, a partir das 15h.

A reunião dos educadores do município acontece um dia antes da assembleia geral programada para esta terça-feira (6), às 14h, no Circo Voador.