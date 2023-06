Inscrições do Enem 2023 começam nesta segunda-feira

O Exame Nacional do Ensino Médio, também conhecido como Enem, está com as inscrições abertas. É através dele que milhares de estudantes de todo o Brasil conseguem entrar nas universidades públicas. O período de inscrições para a edição de 2023 vai do dia 5 ao dia 16 de junho.

Para se inscrever é preciso entrar na Página do Participante, no site do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) e preencher seus dados pessoais corretamente.

Após o preenchimento dos dados, será necessário pagar uma taxa de R$85, o que pode ser feito até o dia 21 de junho. A inscrição só será confirmada após a confirmação do pagamento, que pode ser feito via PIX, boleto ou cartão de crédito.

Aos estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição, o resultado já foi divulgado, e os contemplados com a isenção devem se inscrever normalmente.

Os dois dias de prova serão realizados nos dias 5 e 12 de novembro.