APA de Maria Paula recebe 1ª feira Agroecológica e Gourmet

A 1ª Feira Agroecológica e Gourmet aconteceu, neste domingo (4), na APA de Maria Paula. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Subsecretaria de Áreas Verdes, será realizado todo primeiro domingo de cada mês e levará para a população frutas, verduras, produtos artesanais e variedade de comidas de produtores locais, além de cerveja artesanal, plantas ornamentais e área gourmet. O vice-prefeito Sergio Gevú prestigiou a primeira edição do evento.

“A APA é um lugar belíssimo e necessário, já que nos ensina a cuidar e respeitar a natureza e os animais. Promover esses eventos cria a possibilidade de ensinar as crianças a terem amor pelo meio ambiente”, disse o vice-prefeito Sergio Gevú.

Muitas famílias se reuniram no local para fazer piquenique, brincadeiras e, até mesmo, para comemorar o aniversário, como no caso da Manoela Nascimento. Ela pediu aos pais para reunir os amigos na APA para comemorar seus 8 aninhos.

“A gente sempre vem caminhar aqui e traz ela. Ela gosta muito do lugar e pediu para comemorar o aniversário aqui. Então fizemos a festa completa com bolo, pipoca, docinhos. Trouxemos a família e os amiguinhos dela. Acho muito importante as crianças de hoje, que vivem em uma era completamente digital, terem esse contato com a natureza”, disse o pai da menina, Edmilson Nascimento.

Um grupo ainda se reuniu para realizar uma oficina de carrinho de rolimã na nova trilha da Unidade de Conservação.

“Voltamos a ser criança com os carrinhos de rolimã. Bom demais! Eu brincava disso com meus irmãos e quando vi, nem acreditei”, disse o professor de inglês Leonardo Bezerra, de 38 anos.

Neste domingo, também aconteceu o início da votação para a escolha do novo mascote da área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) e futuro Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS). A eleição segue até o dia 28 de junho e terá a colaboração dos alunos da rede municipal que fizeram parte do projeto Estudo Vivo.