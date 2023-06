Ex-deputado Roberto Jefferson será transferido de presídio para hospital no Rio

O ex-deputado Roberto Jefferson deve ser transferido, ainda neste domingo (4), do Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu 8) para um hospital particular na Zona Sul do Rio. Isso acontece devido a uma autorização concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a defesa do ex-político, ele estaria precisando de tratamento médico devido a gravidade de seu quadro de saúde, pois o ex-deputado não estaria conseguindo se alimentar nem se hidratar, o que teria ocasionado a perda de 15 kg.

A decisão veio com a necessidade do cumprimento de algumas medidas cautelares, como: a proibição do recebimento de visitas sem autorização judicial prévia; a proibição da utilização de aparelho celular, do acesso a redes sociais e da concessão de entrevistas.

Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado, quando feriu dois policiais federais ao atirar cerca de 50 vezes e arremessar três granadas contra quatro agentes que foram cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Além de prenderem o ex-deputado, os policiais também apreenderam armas, carregadores e mais de 8 mil munições. Roberto Jefferson alega que as armas e munições são legais.

O ex-político é réu por tentativa de homicídio contra os quatro agentes federais, resistência qualificada, posse ilegal de armas e munições, e posse de três granadas adulteradas.