Entregador de pizza é morto durante confronto no Rio

Um jovem de 21 anos foi vítima de mais um episódio de violência no Rio de Janeiro, durante um tiroteio ocorrido na madrugada da última sexta-feira (02), na Avenida Brasil, altura de Irajá. Segundo informações dadas pela família, o jovem identificado como Ruan Lemos de Souza, estaria voltando para casa de moto quando foi atingido por um tiro efetuado por policiais militares. A vítima foi atingida nas costas.

A polícia afirmou que Ruan era suspeito de participar do confronto, mas a família alegou que ele não tinha envolvimento com crime.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 41° BPM (Irajá) estavam realizando um patrulhamento por volta das 2h30 da madrugada, quando se depararam com homens armados em motocicletas. Segundo informações, os criminosos iniciaram confronto contra os policiais na altura da passarela do Amarelinho.

Ainda segundo a PM, durante o tiroteio quatro motos conseguiram fugir em direção a Comunidade do Amarelinho, enquanto outras três tentaram atravessar a passarela a caminho da comunidade. Contudo, duas motos voltaram em direção ao acesso da comunidade Para-Pedro e a terceira, com apenas o condutor, continuou atravessando e disparando contra a equipe.

Após o controle da situação, a polícia encontrou um homem ferido e o encaminhou para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Além disso, uma pistola, munição e uma motocicleta foram apreendidas.

Ruan era morador da comunidade Para-Pedro, situada no bairro Colégio, e trabalhava como entregador de pizza, segundo familiares. O jovem deixou uma filha de dois anos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e as armas dos policiais militares envolvidos no confronto foram entregues à perícia.

Durante a tarde da última sexta-feira (03) manifestantes protestantes contra a morte do jovem na Estrada do Colégio, incendiando a pista. O corpo de Ruan foi sepultado no último sábado (03), às 14h, no Cemitério do Irajá.