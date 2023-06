Mulher tem crise de ciúmes e ateia fogo no carro do namorado em Iguaba Grande

Uma mulher ateou fogo num carro na madrugada do último sábado (03), no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

De acordo com informações de testemunhas, a mulher se descontrolou por ciúmes e ateou fogo no carro modelo Renault Duster. Segundo informações, a mulher estava se relacionando com o dono do veículo, o homem que já é comprometido, não quis dar fim ao relacionamento para ficar com a acusada, que inconformada com a situação, destruiu o carro do suposto parceiro. As informações são do Portal RC24h.

Testemunhas afirmaram que por pouco a mulher não foi vítima do próprio crime, já que estava dentro do veículo quando iniciou o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e a mulher foi levada ainda em surto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento e permaneceu internada.