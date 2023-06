CCR Barcas realizará ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na próxima segunda-feira (05/06), a CCR Barcas programou diversas ações de conscientização ambiental, entre elas a distribuição de cartões de papel semente e canetas de material reciclável com o tema da campanha #CombataAPoluiçãoPlástica. Os brindes serão entregues aos clientes que embarcarem, pela manhã, nas estações Praça XV, Arariboia, Cocotá e Paquetá.

Na segunda, os alto-falantes das estações e embarcações exibirão um áudio de uma voz feminina com mensagem sobre a importância de se adotar atitudes sustentáveis e de preservar a natureza.

Além disso, durante todo o mês de junho, o túnel de embarque da estação Charitas, em Niterói, ganhará uma iluminação especial na cor verde.

Concluindo a programação, no próximo dia 17, a CCR Barcas e o fotógrafo Yuri Graneiro irão promover, em parceria com a Escola de Moda Rio, o Eco Fashion 2023 – desfile de modelos com figurinos criados a partir da reutilização de plásticos descartados como matéria-prima. O evento será realizado às 14h, no salão de embarque para Charitas, na Praça XV, com entrada gratuita.

Gestão de resíduos - A CCR Barcas age de forma sustentável na gestão dos resíduos. Em 2022, cerca duas toneladas (sucatas, papelão, bombonas) foram destinadas à reciclagem; e outros materiais, como tambores e madeiras, foram reaproveitados.

Além disso, no ano passado, foram destinados mais de 80 mil litros de óleo usados para rerrefino, transformando o material em óleo básico pronto para uso, com qualidade e pureza. Esses processos visam promover o reaproveitamento e a reciclagem, além de reduzir os impactos ambientais na natureza, como contaminação das águas, do solo e do ar.