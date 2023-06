Operação 'Caça Gatos' encontra furto de energia em salão de beleza, bar e pensão de Niterói

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em um salão de beleza, num bar e numa pensão de Niterói, durante operação realizada ontem (1º) com o apoio de policiais da 76ª DP e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Nos três estabelecimentos, localizados no Centro da cidade, os técnicos encontraram ligações diretas na rede da Enel, sem passar por aparelho de medição de consumo. Após a retirada das irregularidades, os responsáveis pelos estabelecimentos foram presos em flagrante por agentes da polícia e liberados após o pagamento de fiança no valor de R$ 1,5 mil.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.