São Gonçalo alerta para importância do teste do pezinho

Obrigatório no Brasil desde 1992, o Teste do Pezinho é um dos primeiros exames da vida de um bebê e um dos mais importantes. A Triagem Neonatal deve ser realizada até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza o teste em oito locais na cidade – cinco polos sanitários e três clínicas municipais – em dias e horários alternados.

O exame tem o Dia Nacional comemorado no próximo dia 6 de junho. O objetivo da data é alertar a população sobre a importância da realização do exame de prevenção, que detecta sete distúrbios e doenças em fase pré-sintomática. Assim, o tratamento pode ser iniciado o quanto antes, minimizando os danos à saúde da criança.

O teste detecta o hipotiroidismo congênito, hiperplasia congênita de supra renal, fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme, toxoplasmose congênita e a deficiência da biotinidase (veja abaixo as suas complicações). As doenças mais diagnosticadas no teste do pezinho são o hipotireoidismo congênito e a doença falciforme.

“As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Com o diagnóstico precoce, a família tem como iniciar o tratamento, dando mais qualidade de vida e impedindo o desenvolvimento de várias doenças, que se não tratadas, podem levar à deficiência intelectual ou afetar gravemente a saúde da criança. Tratadas a tempo, a chance da doença não evoluir e deixar sequelas é muito grande”, explicou a coordenadora da Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria, Raquel Vieira.

Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento do bebê, comprovante de residência, documento do responsável, cartão de vacina e cartão do SUS da criança. Os resultados ficam prontos em sete dias após a entrega da unidade de saúde ao laboratório e estão disponíveis na internet através do site www.saude.rj.gov.br/testedopezinho. Dúvidas podem ser tiradas através dos telefones (21) 3500-8483 e (21) 97326-3637.

Doenças detectadas e suas complicações:

hipotireoidismo congênito: reduz a produção do hormônio da tireóide, que pode comprometer o crescimento e desenvolvimento mental seriamente;anemia falciforme: reduz a capacidade das hemácias transportarem oxigênio pelo organismo, provocando febre alta, baixa tensão de oxigênio e infecções;fenilcetonúria: prejudica o sistema neurológico;fibrose cística: afeta os aparelhos digestivo e respiratório;hiperplasia congênita da supra renal: compromete a produção de hormônios;deficiência de biotinidase: leva a atrasos no desenvolvimento, surdez, entre outros problemas.toxoplasmose congênita: alterações como calcificações cerebrais, dilatação dos ventrículos e lesões oculares. Sequelas são ainda mais frequentes e mais graves nos recém-nascidos que já apresentam sinais ao nascer com acometimento visual em graus variados, retardo mental, crises convulsivas, anormalidades motoras e deficiência auditiva.

Locais de exames:

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

De segunda a sexta, das 8h às 20h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta-feira, das 8h às 11h30

Livre demanda por vez de chegada