Moradores do Rocha recebem o Cidadania Itinerante

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, realizou mais uma edição do projeto Cidadania Itinerante, neste sábado (3). A ação reuniu mais de 800 pessoas no Colégio Estadual Ministro José de Moura e Silva, no bairro Rocha, que tiveram acesso gratuito a diversos serviços de assistência e saúde. O prefeito Capitão Nelson prestigiou o evento e conversou com a população.

“Essa ação realizada pela Assistência Social é de grande importância para a população. Aqui conseguimos alcançar algumas demandas sociais das pessoas mais vulneráveis. Já atendemos mais de 50 mil pessoas. E nossa gestão vai continuar trabalhando para que, dessa forma, possamos levar mais dignidade para os gonçalenses”, disse o prefeito.

Durante a ação, que foi realizada de 9h às 13h, foram disponibilizados os serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, orientação sobre o programa Bolsa Família, vacinação contra gripe e hepatite A e B, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

As próximas ações serão realizadas no dia 17 de junho, nos bairros Trindade e Nova Cidade. Em breve, mais informações serão divulgadas no site e nas redes sociais da prefeitura.