Niterói anuncia pacote de obras em comunidades de Pendotiba e uma rotatória no Badu

A região de Pendotiba vai ganhar obras em sete comunidades e uma rotatória no Badu, que vai trazer mais mobilidade para o cruzamento entre as Estradas Caetano Monteiro e Monan Pequeno. O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, nesta sexta-feira (2), penúltimo dia do projeto Prefeitura Móvel, que foi estendido até este sábado (3), no Largo da Batalha.

Serão melhorias de infraestrutura nas comunidades e uma rotatória que vai trazer mais mobilidade e segurança viária. As obras têm um orçamento previsto de cerca de R$ 138 milhões. Os editais devem ser lançados a partir deste mês.

O prefeito Axel Grael destacou a semana de trabalho intenso no Prefeitura Móvel ao anunciar o novo pacote de melhorias para a região de Pendotiba.

“Foi uma semana muito produtiva, conseguimos atender bastante gente e aproveitar para rodar, ver as obras e visitar os equipamentos da prefeitura. Visitamos escolas, unidades de saúde, obras de contenção e várias outras intervenções. E agora aproveito para anunciar esse pacote de melhorias para a região que é o foco do nosso trabalho essa semana. É um momento importante. A prefeitura tem capacidade de investir e tem cuidado dos recursos com muita responsabilidade e com muito carinho porque a gente ama essa cidade. São obras de melhorias em infraestrutura nas comunidades e também uma nova rotatória no Badu que vai melhorar o fluxo de veículos na região”, explicou Axel Grael.

O pacote inclui obras em sete comunidades: Grota do Surucucu; Igrejinha; Caranguejo; Barreira; Monan; Maceió e Souza Soares. As intervenções vão desde melhorias em infraestrutura até criação ou reforma de equipamentos públicos de lazer e educação. Serão cerca de R$ 132 milhões investidos nesses espaços. Essas intervenções serão realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e pela Secretaria Municipal de Obras (SMO).

Durante o anúncio, a nova rotatória que vai ser construída no Badu também foi destaque. A obra tem o orçamento avaliado em R$ 6 milhões e prevê asfalto, drenagem, passeio e paisagismo. O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, explicou que a obra vai resolver um antigo problema de cruzamento entre duas grandes estradas e melhorar a mobilidade no local.

“Essa é uma obra de mobilidade que vai resolver um problema diário que existe hoje no cruzamento das estradas Caetano Monteiro e Monan Pequeno. Temos naquele trecho múltiplas conversões que exigem vários tempos semafóricos, o que acaba gerando um tempo longo de espera para os motoristas. Como consequência, ocorrem algumas retenções, principalmente nos horários de pico da manhã e da tarde. A rotatória busca resolver esse conflito, além de aumentar a segurança viária da região”, afirmou Renato Barandier.

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, acompanhou as agendas durante a semana.

“Esse programa do Prefeitura Móvel é muito importante para as pessoas conhecerem o que está sendo feito na cidade. Essas obras aqui no Cantagalo, a escola, o centro comunitário do Capim Melado, o Centro Esportivo 44. Foi uma maravilha fazer essas visitas com o prefeito e acompanhar junto com as associações de moradores e os secretários as melhorias dos bairros e das comunidades”, disse Manoel Amâncio.

Durante uma semana, o prefeito Axel Grael e diversos secretários da gestão municipal visitaram obras de encostas nas comunidades da região de Pendotiba e puderam acompanhar o andamento das melhorias de infraestrutura que estão sendo realizadas. Vereadores, presidentes de associação de moradores e secretários das administrações regionais também estiveram presentes nas agendas da semana.

Prefeitura Móvel – O Prefeitura Móvel é uma ação itinerante que leva serviços da Prefeitura de Niterói para diversas regiões da cidade. O projeto é um programa de governo que tem o objetivo de aproximar a gestão municipal, em especial o prefeito e os secretários, da população. Durante uma semana, o prefeito Axel Grael e vários secretários se revezam no gabinete provisório montado no local, recebem a população e vistoriam as obras em andamento no entorno. Além de atendimento à população sobre dúvidas ou demandas, o Prefeitura Móvel também oferece serviços relacionados ao Procon com distribuição da cartilha de direitos do consumidor. Os moradores também têm acesso aos serviços de saúde com aferição de pressão arterial, glicemia, testes IST, testes de Covid-19 e distribuição de preservativos e de kits de saúde bucal.