Pocah conta que se sentia 'patinho feio' entre famosos

A funkeira e ex-bbb Pocah participou de uma entrevista no podcast Pod Dar Prado e refletiu sobre algumas mudanças na sua vida e no início da carreira. Começando ainda novinha no mundo do funk, a ex-bbb se intitulava artisticamente como ‘’Mc Pocahontas’’ por ter traços parecidos com a personagem de desenho animado de mesmo nome.

Pocah revelou já ter aceitado no início da carreira, quando essa ainda estava se consolidando, uma garrafa de vodka como pagamento pelo show. A cantora que iniciou a carreira musical aos 16 anos, revelou ter sofrido bullying por ser muito magra, por esse mesmo motivo, Pocah se comparava com outros famosos e também se sentia pressionada esteticamente por influência do público. "Eu tinha 16 anos. Imagina a cabeça de uma menina de 16 anos que é exposta e precisa estar em palcos? Eu me sentia meio patinho feio. E por eu não ter silicone, não ter um corpo mais dentro do 'padrão', o público achava que eu tinha que me matar na academia e ser toda siliconada". contou a funkeira.

Mais tarde, a cantora se submeteu a procedimentos estéticos para sanar a insatisfação com a própria aparência. "Eu achava que essa era a fórmula do bolo. Por isso eu recorri a procedimentos estéticos. Pela pressão. Eu não me achava bonita. Acho que cheguei num ponto que eu não consigo simplesmente não ligar para o que falam de mim. Já está no automático.’’

Mãe da pequena Maria Vitória, de 7 anos, a cantora também compartilhou alguns desafios da maternidade. A cantora, que antes de conceber sua filha, pensava ser estéril, sendo esse o motivo de sua frustração por muito tempo, já que ser mãe era um dos seus sonhos. "Eu sempre sonhei ser mãe. Meu maior sonho de vida era ser mãe de uma menina. E aí, eu lembro que comecei a estranhar muito porque eu tinha relação e às vezes dava uns moles, esquecia de tomar remédio... Aí achava que estava grávida, mas não estava. E aí me perguntei: por que eu nunca engravidei? Fui fazer meus exames e o médico falou que eu poderia ser estéril. Aí a gente ia fazer uns tratamentos, mas eu poderia engravidar depois de cinco anos. Só que eu queria ser mãe em dois anos", iniciou.

Pocah vê o nascimento e a existência de sua filha como um dos pilares da própria vida. Mas para conseguir, recorreu à fé que tinha em Deus. ‘’Tenho dois tios que são estéreis, então eu já tinha o histórico familiar. Aí eu fui para a igreja e aprendi a ter fé. Minha fé foi muito trabalhada ali e levei isso para a vida. E aí decidi fazer um sacrifício de ir quatro quintas-feiras na igreja. Firmei isso com Deus e segui com muito sacrifício. Consegui cumprir meu propósito e entreguei nas mãos de Deus. E aí passaram uns dois meses, comecei a dormir muito, meu peito começou a inchar muito e fiz um teste. E aí eu estava grávida. Fiquei aliviada por um lado e passada por outro", relembrou a artista.