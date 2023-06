Duas crianças morrem em incêndio em Nova Iguaçu

Bombeiros encontraram crianças já sem vida ao chegar no local - Foto: Reprodução

Um incêndio em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nessa madrugada (3), deixou uma menina de 9 anos e um menino de 8 anos mortos.

Além das duas crianças, também estavam na casa no momento do incidente outros dois irmãos, a mais velha, de 13 anos, e o caçula, de apenas 3 anos, que escaparam com vida.

Os quatro irmãos estavam sozinhos quando a casa pegou fogo, pois a mãe estava no hospital acompanhando a avó das crianças, que está internada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 2h28 deste sábado. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Ana Júlia Correia Menezes, de 9 anos, e Thales Gabriel André Correia Moreira, de 8, já sem vida.