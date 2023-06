Moradora de Maricá faz vaquinha para custear cirurgia de hérnia

Thayna Ribeiro, de 35 anos, criou uma vaquinha online para arrecadar a quantia necessária para custear a cirurgia de hérnia que precisa fazer para amenizar as dores que sente há meses. A vendedora tem se medicado com remédios à base de morfina, mas os mesmos são caros e não são custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Após peregrinar na rede pública de saúde, e não ter recebido assistência adequada, Thayna tenta custear a cirurgia na rede privada .

No final de fevereiro, Thayna, que trabalhava com vendas na internet e sustentava a si e seu filho de sete anos, começou a sentir dores intensas na região da lombar. Quando o quadro já estava se tornando insuportável, a moradora de Maricá deu duas entradas na emergência do Hospital Conde Modesto Leal, onde foi medicada e orientada a procurar uma rede especializada.

De acordo com a moradora, as dores só amenizam com o medicamento Oxypynal, analgésico com efeito semelhante à morfina, contudo, o uso contínuo do medicamento torna-se inviável pelo alto custo da caixa, em torno de R$ 241,60.

Com as dores e a impossibilidade de trabalhar e cuidar do filho, Thayna foi levada para a casa da mãe, em São Gonçalo, para que pudesse receber cuidados e ajuda. No município, a vendedora deu quatro entradas no Hospital Estadual Alberto Torres, sendo duas na emergência e duas consultas com o médico. Em uma dessas consultas, Thayna foi orientada à internação no Hospital Adão Pereira Nines, em Duque de Caxias.

Já no Hospital, a vendedora foi internada e permaneceu na unidade durante quatro dias. Os médicos sugeriram fazer o procedimento de infiltração na coluna, que é a aplicação de injeções com analgésicos e anti-inflamatórios diretamente nos locais das dores. Caso o procedimento não resolvesse em um prazo de dois dias, Thayna seria submetida ao procedimento de microcirurgia de hérnia dorsal lombar, pelo hospital, mas não foi o que aconteceu.

‘’Passou os dois dias e eles trouxeram o papel de alta para mim. ‘’Thayná, eu vou ter que te liberar, vou ter que te dar alta porque a gente não tem mais nada para fazer.’’ Eu falei ‘’Ué, mas como assim? Se o médico falou que ia me operar se não resolvesse a infiltração. Gente, eu fiquei internada por quatro dias para vocês me dizerem que não dá pra fazer nada, como assim?’’ relatou Thayna.

Segundo ela, o serviço oferecido pelo hospital era de descaso, não somente com ela, mas com outros pacientes. Por conta disso, e da necessidade urgente do procedimento, Thayna resolveu criar um financiamento coletivo para pagar a cirurgia na rede particular.

Além das dores, as contas que estão vencendo também têm sido preocupantes para a vendedora que está desempregada no momento. ''Minha vida está de 'pernas para o alto', moro de aluguel e vou ter que entregar a casa.''

Pela falta de assistência e o sofrimento causado pela fissura na lombar, responsável também pelas noites mal dormidas e pela dificuldade de se alimentar, Thayna criou uma vaquinha online para arrecadar a quantia suficiente para realizar a cirurgia, que custa R$ 30 mil. Até o momento R$ 1.983,87 foram arrecadados.

A vaquinha está disponível através do link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/operacao-da-hernia-lombar-dorsal?fbclid=PAAaayv5M5BxpFDZRwEj-wnVUb8vE6avrascaoFz0abLWGHyhCPIQYs-dgVys

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que "A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a paciente Thayna Tuana Ribeiro da Silva, 35 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em 17/05/23, às 12h53, por meios próprios, vindo de São Gonçalo, com relato de lombocitalgia e há três meses com dor intensa. A paciente foi acompanhada pela Neurocirurgia e trouxe um RM que demonstra Hernia Discal à direita, diminuta. Na unidade a paciente passou por infiltração peridural, sem intercorrências. Segundo a avaliação da Neurocirurgia do HMAPN, e como consta em seu prontuário, não há recomendação de cirurgia para a paciente, no momento. Há mesma recebeu alta hospitalar em 20/05/23. A direção do HMAPN ressalta ainda que nem todos os pacientes que são internados com hernia discal lombar necessitam ser submetidos a procedimento cirúrgico. Pelo contrário. As indicações cirúrgicas são muito restritas, sendo assim, a recomendação para a paciente é o tratamento conservador e acompanhamento ambulatorial com neurocirurgia, como consta em seu resumo de alta hospitalar",