Projeto Grael abre inscrições para oficinas na Semana de Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que tem como tema neste ano "Soluções para a Poluição Plástica", o Projeto Grael irá promover uma semana inteira de atividades voltada para a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. O evento acontece entre os dias 3 a 7 de junho, com uma série de atividades educativas, além de oficinas e gincanas ecológicas.

A Semana começa com um Mutirão de Limpeza de Praia, aberto a voluntários, que acontecerá no próximo sábado (3), a partir das 8h, na praia do Cais, em Jurujuba. A ação tem objetivo de retirar a maior quantidade de lixo possível da praia, estimulando o cuidado com o meio ambiente.

Os educandos participam de gincanas e regatas ecológicas para retirar o lixo do mar | Foto: Divulgação

No decorrer da semana, os educandos do Projeto Grael participam de gincanas e regatas ecológicas com o intuito de retirar lixo do mar. Além disso, o evento conta com a participação de parceiros desenvolvendo atividades.

O Projeto 'Minha Redinha' leva aos alunos oficinas de reaproveitamento de redes de pesca. O Projeto Barco Escola, do Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Climáticos (LAMMOC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), promove atividades de medições ambientais. Já a Recicloteca, irá produzir papel reciclado utilizando jornal, cola e água, junto aos alunos.

O Vento Solar, da Universidade Federal Fluminense (UFF), prepara uma atividade de confecção de microscópio manual. Também na programação, o Projeto Grael recebe o parceiro 'LARA' - Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais UFF - com palestras e discussões sobre os impactos do lixo no mar.

"Acreditamos que através da educação e da realização de ações ambientais, as crianças e jovens podem se tornar agentes de mudança e transformar a realidade ao seu redor. Estamos animados para promover essa semana de atividades e esperamos contar com a participação de todos", contou a Analista de Educação Ambiental, Caroline Moreira.

Para o público externo, o Projeto Grael está oferecendo uma Oficina de Estampa Botânica, em que os participantes terão a oportunidade de aprender uma técnica natural de estamparia em uma ecobag, que será disponibilizada como brinde ao fim da atividade.

A oficina acontece no dia 07 de junho, das 14h às 16h30, na Unidade de Niterói do Projeto Grael. Para se inscrever basta preencher o formulário através do link: https://forms.gle/nou6AF9ckHMjqYEo8. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e serão preenchidas por sorteio. A confirmação será realizada através de contato telefônico.

Serviço:

Mutirão de Limpeza de Praia

Local: Praia do Cais, em Jurujuba

Data: 03/06

Horário: Das 08h às 11h

Oficina de Estampa Botânica

Local: Projeto Grael - Av. Carlos Ermelindo Marins, 494 - Jurujuba, Niterói

Data: 07/06Horário: Das 14h às 16h30