Rua Jaime Figueiredo terá interdição parcial para ensaio de obras do MUVI

A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo e o consórcio contratado para execução das obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (Muvi), vão realizar nesta segunda-feira (5) , ensaios de interdições para obras do corredor viário que vai cortar a cidade. A Rua Jaime Figueiredo, no bairro Patronato, será interditada em meia pista, no trecho entre a Rua Maria Rita e a Rua Paul Leroux.

“Essas interdições são necessárias para sondagem do terreno onde acontecerão as obras, que será realizada pela empresa que vai executar as intervenções do MUVI. A Semtran, junto com a Guarda Municipal, estará dando apoio para organização do trânsito durante o período das interdições”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

A interdição parcial acontecerá em horário comercial e fica proibido o estacionamento de veículos em toda a extensão do trecho interditado.

Veículos que estiverem estacionados irregularmente e forem flagrados por equipes da Secretaria de Transportes, estão sujeitos à remoção para o pátio.

A previsão é que as obras do MUVI tenham início efetivamente a partir do dia 12 deste mês.