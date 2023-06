Maricá comemora Dia do Meio Ambiente com diversas ações no Centro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, levará a partir das 9h da próxima segunda-feira (05/06) diversas ações para a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A programação segue até as 16h e contará com a distribuição de mudas nativas de Mata Atlântica do projeto Maricá+Verde, práticas de educação ambiental, exposições de fauna e flora, coleta de lixo eletrônico, além de apresentação de materiais das sedes de Unidades de Conservação do município.

Também está prevista na programação o Laboratório Móvel desenvolvido pela Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade, que é administrada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

O veículo é equipado com impressoras 3D, óculos de realidade virtual, jogos eletrônicos, materiais recicláveis de lixo eletrônico e painéis educativos nas janelas.

As atividades pelo Dia Mundial do Meio Ambiente terão a participação da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), secretarias de Cultura, Proteção e Defesa Civil, Grupamento Especial de Defesa Ambiental Municipal (GDA), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC), Instituto Guararema, Projeto Aruanã e Faculdade Maria Thereza (FAMATH).