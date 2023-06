APA de Maria Paula realiza Feira Agroecológica e Gourmet

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da subsecretaria de Áreas Verdes, vai realizar, neste domingo (4), a Feira Agroecológica e Gourmet da APA de Maria Paula (Estâncias de Pendotiba). O evento acontece das 9h às 16h.

A feira é realizada todo primeiro domingo de cada mês, com frutas e verduras vindas direto das plantações, cogumelos, variedade de comidas, cervejas artesanais, plantas ornamentais, artesanato e área gourmet.

Neste domingo, haverá uma série de atividades para os visitantes da feira. Será realizada uma oficina de carrinhos de rolimã na nova trilha da Unidade de Conservação que será aberta.

Também haverá o início da eleição do novo mascote da Área de Soltura de Animais Silvestres e futuro CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), onde as crianças que estiverem presentes na feira poderão votar para eleger seu animal favorito. A votação começa no domingo (4) e vai até o dia 28/06, onde os alunos da rede municipal de ensino que fizerem parte do Projeto Estudo Vivo, na APA do Engenho Pequeno e de Maria Paula, poderão votar.

A Área de Proteção Ambiental Estâncias de Pendotiba fica na Rua Rigel Pacca Corrêa, s/n, em Maria Paula. A feira será realizada neste domingo (4), das 9h às 16h.