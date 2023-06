Lidera Mulher capacita mais uma turma de empreendedoras

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres de São Gonçalo, em parceria com o Shopping Partage e o Sebrae, formou mais uma turma de capacitação do projeto Lidera Mulher. A formatura aconteceu, nesta quinta-feira (1º), no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, onde cerca de 60 mulheres receberam seus certificados de conclusão do curso.

A capacitação tem objetivo de qualificar as mulheres para gerenciar negócios relacionados às áreas de moda, beleza, gastronomia, artesanato e criação de negócios próprios.

“Temos recebido diversos depoimentos de mulheres que conseguiram romper o ciclo de violência doméstica, e com esse projeto muitas estão tendo uma nova perspectiva de vida. Muito nos orgulha saber que essas mulheres têm obtido resultados positivos, como a conquista da independência financeira, trocas de conhecimento através da rede de apoio.”

Todos os cursos na grade do Lidera Mulher têm objetivo de ampliar os conhecimentos referentes ao empreendedorismo feminino, com abordagens a temas como formalização, administração e planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

A partir da conclusão da capacitação, as mulheres serão inseridas na Feira da Mulher Empreendedora ou no espaço do Lidera Mulher, no Partage, tendo assim, a oportunidade para divulgar seus trabalhos.

“Eu gostei muito de aprender as formas de como agora eu posso apresentar o meu trabalho, de como agora eu posso fazer para apresentar o meu serviço e precificar o meu trabalho”, disse Simone Deolinda, artesã que trabalha com arranjos de EVA, há cinco anos e uma das formandas desta edição do Lidera Mulher.

Novas turmas

Na primeira quinzena de junho iniciará a 7ª Capacitação para Mulheres Empreendedoras do Projeto Lidera Mulher. Para essa turma estão inscritas 196 mulheres e não há mais vagas.

Aquelas que desejarem se inscrever para a 8ª Capacitação, poderão se dirigir ao 2º piso do Partage Shopping, no Projeto Lidera Mulher, na praça Luiz Palmier, na Feira da Mulher Empreendedora ou na Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua Dr. Porciúncula nº 395, Venda da Cruz , antigo 3º BI.