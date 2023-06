Estudantes de Rio Bonito fazem manifestação pela falta de transporte público universitário

Nesta sexta-feira (2), estudantes da cidade de Rio Bonito realizaram uma manifestação devido à falta de transporte público universitário.

O transporte, que é fornecido pela prefeitura da cidade, é gerido pela empresa prestadora de serviços São Geraldo, que está com o contrato vencido há 20 dias. Mesmo sem a renovação de contrato por parte da Prefeitura de Rio Bonito, a empresa ainda prestou serviço por um determinado tempo, o que teria lhe gerado dívidas e prejuízos.

De acordo com o estudante de Jornalismo, Ezequiel Fonseca, de 25 anos, que estuda na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Niterói, "não tem faculdades em Rio Bonito, então nós, estudantes, saímos da cidade e vamos para Niterói, para poder estudar. Com esse corte, são cerca de 1.700 estudantes atingidos".

"Esse transporte é o único meio de chegarmos até Niterói e além disso, não tem ônibus que volte para Rio Bonito no horário em que saímos da faculdade, por volta das 22h. Mesmo assim, o prefeito nos deixou sem o transporte universitário essa semana, sem previsão de retorno", contou Ezequiel Fonseca.

Em resposta sobre o caso, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito informou que a partir da segunda-feira(05), o serviço de transporte universitário será restabelecido dentro da sua normalidade, cumprindo horários e itinerários habituais ao cotidiano dos estudantes.

"Ressaltamos ainda que nesta quinta (01), o Prefeito Leandro Peixe, recebeu em seu gabinete representantes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar para assinatura de termo de cooperação das instituições na efetivação de aumento de segurança dos ônibus no trajeto entre Rio Bonito e as demais cidades, já que houveram relatos de possíveis abordagens suspeitas nos últimos dias. Na sexta (02), o Prefeito reuniu-se com os principais representantes dos alunos universitários em seu gabinete, para ouvir as demandas futuras e suas reivindicações", diz a nota.

Segundo a Prefeitura, atualmente o transporte universitário de Rio Bonito conta com uma rota de 11 utilitários para universidades situadas em Niterói e São Gonçalo, e atende aproximadamente 1.500 alunos nos períodos da manhã, tarde e noite, que "devido a problemas internos deixou de operar em sua normalidade nos últimos dois dias. Aproveitamos para reiterar e descreditar as "fake news" que circularam nas últimas horas e que tratam de mais de 20 dias de paralisação do serviço do transporte universitário. A Prefeitura Municipal de Rio Bonito, lamenta o transtorno causado aos jovens universitários em seus períodos letivos, e reafirmamos o compromisso em tornar o serviço cada vez melhor, inclusive na sede do Setor de Transporte Universitário que vem apresentando melhoras consideráveis nos últimos anos".