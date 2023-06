Fórum de Jornalismo debate as “fakes news” e as novas tecnologias em Niterói

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Curso de Jornalismo da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), realiza o “Fórum de Comunicação": O Jornalismo no Estado do Rio de Janeiro”, no dia 7 de junho, a partir das 13h, na sede da Universo, Rua Marechal Deodoro, 217, centro de Niterói. Entrada franca, mediante inscrição no local.

Coordenado pelo jornalista Mário Sousa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio de Kátia Falcão, Coordenadora do Curso de Jornalismo da Universo, os temas que serão debatidos, entre outros são: “Jornalismo e responsabilidade social: a importância do Diploma para atuação profissional”; “As Fakes News e a Desinformação”; “Violência contra os jornalistas: agressões e preconceitos”; “O jornalismo e as novas ferramentas”.

O Fórum terá como palestrante de abertura, o jornalista Jourdan Amora (Diretor do diário A Tribuna e do semanário, o Jornal de Icaraí). Jourdan pratica o Jornalismo há mais de 60 anos, com profissionalismo e o rigor cirúrgico de um repórter. Jamais se curvou as mesquinharias e as pressões políticas. Trabalhou no jornal Última Hora e lutou muito pela imprensa do interior de todo o País, sendo um dos fundadores da Associação Brasileira dos Jornais do Interior e, em Niterói, criou o Museu da Imprensa.

Jourdan Amora é uma referência no País como profissional exemplar de Jornalismo.

Entre os profissionais já confirmados como palestrantes e debatedores os destacados jornalistas Luiz Claudio Latgê, Marcos Gomes e Dulce Tupy, Mário Sousa ( presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro); a jornalista Kátia Falcão (Coordenadora do Curso de Jornalismo da Universo); o radialista e jornalista Claudio Salles; Nadine Borges, Secretária municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Niterói; Paula Caldeira, Mestra em Direitos Humanos; o jornalista e professor Rodrigo Gomes; o advogado e Colunista político Célio Junger; o jornalista e Designer gráfico Ismael Maciel.

O Sindicato convidou também os membros da Comissão Organizadora da II Conferência de Comunicação de Niterói para falarem das 41 propostas aprovadas na plenária final da Conferência, entre elas: Canal da Cidadania, o Conselho Municipal de Comunicação, Implementação, fomento e manutenção de ações de Leitura Crítica de Comunicação de Niterói.

No mês passado, Sindicato realizou o I Fórum de Jornalismo na Baixada Fluminense, reunindo cerca de 40 profissionais, entre as principais propostas, a criação de um Curso de Jornalismo na Região.

O Fórum de Jornalismo na Universo, em Niterói, no dia 7 de junho, a partir das 13h, é inteiramente gratuito, aberto a qualquer pessoa interessada na área de Comunicação com inscrições no próprio local, Campus da Universo, Rua Marechal Deodoro, 217, Centro de Niterói. Informações: 27222144 (Sindicato).