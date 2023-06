Firjan Senai oferece cursos gratuitos de Tecnologia da Informação

A Firjan Senai-Sesi, em parceria com o Sindicato da Indústria Eletrônica ( Sinditec), está com inscrições abertas para 3 cursos de qualificação profissional, presencial, e um curso livre de educação continuada, online. As mil vagas gratuitas são destinadas a pessoas de baixa renda. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira (9).

Os requisitos necessários para a inscrição são, ter no mínimo 16 anos e ter o ensino fundamental completo. Outros critérios estão no edital.

Os cursos de qualificação profissional ofertados são: Programador Front-End, Programador Back-End e Administrador de Banco de Dados, com carga horária de 180 horas. O curso livre de Inglês Técnico, com carga horária de 40 horas, tem como objetivo a educação continuada.

Os cursos serão ministrados nas unidades da Firjan em Benfica, Jacarepaguá, Maracanã, Vila Isabel, Duque de Caxias, Friburgo, Macaé, Niterói, São Gonçalo, Três Rios e Volta Redonda. As matriculas serão realizadas nas escola no próximo dia 16 , e as aulas terão início no dia 26 de junho.