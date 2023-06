Cinco mortos em guerra da milícia em Santa Cruz

A guerra pela disputa de território entre milicianos, chefiados por Luís Antônio da Silva, o Zinho, e Alan Ribeiro Soares, o Nanan, terminou com cinco homens mortos a tiros, na madrugada desta sexta-feira (2), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Policiais do 27º BPM ( Santa Cruz) foram acionados e encontraram três homens mortos, não identificados, na Avenida do Canal. Na rua Arlindo dos Anjos, os agentes encontraram mais dois homens mortos , identificados como Maxwel Ferreira Domingos e Alteri Carvalho de Castro.

A delegacia de homicídios da capital foi acionada para investigar o caso e identificar is autores do crime. Segundo relatos de testemunhas, três carros com milicianos entraram na Comunidade do Guandu e interceptaram um veículo com criminosos rivais, causando uma intensa troca de tiros.

Santa Cruz tem sofrido constantemente com rotina de violência , gerada por essa disputa de território.