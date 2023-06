Policiais recuperam carga de carne roubada na Taquara

Um caminhão com carga de carne, que havia sido roubado, foi recuperado, na manhã desta sexta-feira (2), por policiais do 18º BPM ( Jacarepaguá ), na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com levantamento da Firjan ( Federação das indústrias do Estado do Rio de Janeiro),em 2022, foram registradas mais de 4 mil ocorrências, uma média de 12 casos por dia , desse tipo de crime. O que causou um prejuízo de R$ 388 milhões aos cofres do estado.

Por esse motivo, caminhoneiros realizaram, em maio, um protesto contra o roubo de cargas , alegando insegurança e medo para trabalhar. "... estamos precisando de escolta para trabalhar. Me sinto um refém e menos protegido que um cidadão normal", comentou André de Seixas, organizador da manifestação .