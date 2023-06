Em liberdade há 4 meses, Suzane Von Richthofen tenta concurso para telefonista

Suzane, que foi condenada por assassinar os próprio pais em 2002, também ingressou no terceiro semestre do curso de biomedicina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cumprindo pena em regime aberto, Suzane Von Richthofen, de 39 anos, se inscreveu para uma vaga de telefonista em um concurso público aberto pela Câmara Municipal de Avaré, no interior de São Paulo. O salário previsto é R$ 5.626,33.

Suzane, que foi condenada por assassinar os próprio pais em 2002, também ingressou no terceiro semestre do curso de biomedicina, no Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP), universidade particular no interior paulista.

Ela pediu transferência de outro curso que vinha fazendo desde 2021, em Taubaté, quando estava no semi-aberto. Após deixar a prisão, no dia 11 de janeiro, ela se mudou para a cidade de Angatuba, também no interior paulista, a cerca de 50 km de Itapetininga.

Ao todo, 837 candidatos se inscreveram para a vaga de telefonista pretendida por Suzane, que exige nível fundamental completo e uma carga horária de 30 horas semanais de trabalho na Câmara de Avaré, cidade que fica a 115 km de Angatuba. A prova do concurso está prevista para os dias 4 e 11 de junho.